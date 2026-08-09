Lewis Hamilton: «Η Ferrari Luce έχει την καλύτερη οδική συμπεριφορά από ό,τι έχω οδηγήσει» - iefimerida.gr

Το πρώτο ηλεκτρικό Cavallino της ιστορίας αντιμετωπίστηκε με πολύπλευρες αμφιβολίες για το σχεδιασμό του, αλλά για την οδηγική του αίσθηση δεν χωρά καμία αμφισβήτηση, σύμφωνα με τον Lewis Hamilton.

Ο Βρετανός επτάκις πρωταθλητής της Formula 1, μαζί με τον teammate του στη Scuderia Charles Leclerc, ήταν οι πρώτοι οδηγοί της Ferrari εκτός της ομάδας εξέλιξης που δοκίμασαν τη νέα αμιγώς ηλεκτρική Luce, στην πίστα δοκιμών του Balocco - όπως μπορείτε να δείτε και στο παρακάτω Video που δημοσίευσε η εταιρεία.

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