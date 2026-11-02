Αυτό είναι το νέο δίπλωμα οδήγησης που θα έχουμε όλοι στο κινητό μας -Πότε αλλάζει - iefimerida.gr

Σημαντικές αλλαγές στα διπλώματα οδήγησης δρομολογούνται για τα επόμενα χρόνια στην Ευρώπη, με μία από τις σημαντικότερες να αφορά την ψηφιοποίησή τους και τη δυνατότητα των οδηγών να έχουν την άδειά τους αποκλειστικά στο κινητό τους τηλέφωνο.

Τα διπλώματα οδήγησης αποτελούν μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της κινητικότητας, όπως προκύπτει από τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια.

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