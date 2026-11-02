 Αυτό είναι το νέο δίπλωμα οδήγησης που θα έχουμε όλοι στο κινητό μας -Πότε αλλάζει - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το νέο δίπλωμα οδήγησης που θα έχουμε όλοι στο κινητό μας -Πότε αλλάζει

Ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης
Ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σημαντικές αλλαγές στα διπλώματα οδήγησης δρομολογούνται για τα επόμενα χρόνια στην Ευρώπη, με μία από τις σημαντικότερες να αφορά την ψηφιοποίησή τους και τη δυνατότητα των οδηγών να έχουν την άδειά τους αποκλειστικά στο κινητό τους τηλέφωνο.

Τα διπλώματα οδήγησης αποτελούν μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της κινητικότητας, όπως προκύπτει από τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα στο carandmotor.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ δίπλωμα οδήγησης ψηφιακό δίπλωμα carandmotor.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ