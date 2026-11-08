 Τι αλλάζει στα καινούργια αυτοκίνητα -Ποιο εξάρτημα «απειλείται» με εξαφάνιση - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι αλλάζει στα καινούργια αυτοκίνητα -Ποιο εξάρτημα «απειλείται» με εξαφάνιση

Οθόνη αφής σε καινούργιο αυτοκίνητο
Οθόνη αφής σε καινούργιο αυτοκίνητο
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Οι αρμόδιες αρχές στην Κίνα συνειδητοποιούν το τελευταίο διάστημα ότι ορισμένα στοιχεία εξοπλισμού στα σύγχρονα αυτοκίνητα ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών.

Οι κινεζικές αρμόδιες αρχές επαναξιολογούν το τελευταίο διάστημα την ορθότητα χρήσης ορισμένων σύγχρονων εξαρτημάτων ή στοιχείων εξοπλισμού από τους κατασκευαστές, τα οποία πιθανόν θέτουν ζητήματα ασφάλειας κατά την οδήγηση, αυξάνοντας για παράδειγμα τον κίνδυνο σύγκρουσης.

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