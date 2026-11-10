 Το μπλόκο της ΕΕ στους οδηγούς που αγνοούν τις βλάβες -Πότε δεν θα παίρνει μπροστά το αυτοκίνητο - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το μπλόκο της ΕΕ στους οδηγούς που αγνοούν τις βλάβες -Πότε δεν θα παίρνει μπροστά το αυτοκίνητο

Κλειδί μίζα
Εκκίνηση αυτοκινήτου
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένα νέο σύστημα που προβλέπεται από τον κανονισμό Euro 7 θα μπορεί να εμποδίζει την εκκίνηση ενός αυτοκινήτου, εφόσον ο οδηγός αγνοεί για μεγάλο χρονικό διάστημα συγκεκριμένες βλάβες στο σύστημα ελέγχου των καυσαερίων.

Στο πλαίσιο των ευρύτερων αλλαγών που προωθούνται για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των εκπομπών ρύπων, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σταδιακά στην εφαρμογή νέων κανονισμών για τα οχήματα.

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