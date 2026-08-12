 Αυτή η εταιρεία αυτοκινήτου θα σου πληρώνει τη ζημιά αν τρακάρεις -Ποια είναι - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτή η εταιρεία αυτοκινήτου θα σου πληρώνει τη ζημιά αν τρακάρεις -Ποια είναι

BYD κάλυψη ζημιάς
Τη γενναία απόφαση να καλύπτει τα έξοδα αποκατάστασης ενός ατυχήματος που ενδεχομένως προκληθεί από ένα όχημα που θα διαθέτει σύστημα αυτόνομης οδήγησης έλαβε η BYD
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Μια απόφαση που δημιουργεί νέα δεδομένα στον χώρο ανακοίνωσε μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία, αναλαμβάνοντας το οικονομικό κόστος ατυχημάτων που προκαλούνται στα οχήματα της.

Η αυτόνομη οδήγηση αποτελεί αναμφισβήτητα μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια στην αυτοκινητοβιομηχανία, με τους κατασκευαστές να επενδύουν τεράστια ποσά στην ανάπτυξη συστημάτων που μπορούν να αναλαμβάνουν ολοένα και περισσότερες λειτουργίες πίσω από το τιμόνι.

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