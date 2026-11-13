 Έρχεται το νέο μικρό αγροτικό της Toyota -Σε ποια Corolla θα βασίζεται
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έρχεται το νέο μικρό αγροτικό της Toyota -Σε ποια Corolla θα βασίζεται

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Toyota
Ένα νέο μικρότερο από το Hilux pick-up θα παρουσιάσει η Toyota

Προ των πυλών βρίσκεται το νέο pick-up της Toyota που θα βασίζεται στην Corolla Cross καθώς σύμφωνα με πληροφορίες το εργοστάσιο της μάρκας στην Αργεντινή έλαβε το πράσινο φως για την έναρξη της παραγωγής.

Θέμα χρόνου είναι το ντεμπούτο ενός νέου «αγροτικού» της Toyota το οποίο θα τοποθετείται σε μικρότερη κατηγορία από αυτή του Hilux καθώς η μονάδα στην πόλη Ζαράτε της Αργεντινής δείχνει να έχει επιλεγεί για την κατασκευή του μικρού ημιφορτηγού της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

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