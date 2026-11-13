Έρχεται το νέο μικρό αγροτικό της Toyota -Σε ποια Corolla θα βασίζεται

Προ των πυλών βρίσκεται το νέο pick-up της Toyota που θα βασίζεται στην Corolla Cross καθώς σύμφωνα με πληροφορίες το εργοστάσιο της μάρκας στην Αργεντινή έλαβε το πράσινο φως για την έναρξη της παραγωγής.

Θέμα χρόνου είναι το ντεμπούτο ενός νέου «αγροτικού» της Toyota το οποίο θα τοποθετείται σε μικρότερη κατηγορία από αυτή του Hilux καθώς η μονάδα στην πόλη Ζαράτε της Αργεντινής δείχνει να έχει επιλεγεί για την κατασκευή του μικρού ημιφορτηγού της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

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