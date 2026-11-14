 Η μεγάλη ήττα της τεχνητής νοημοσύνης -Χιλιάδες υπάλληλοι επιστρέφουν στις θέσεις τους
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η μεγάλη ήττα της τεχνητής νοημοσύνης -Χιλιάδες υπάλληλοι επιστρέφουν στις θέσεις τους

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Εργοστάσιο παραγωγής αυτοκινήτων
Εργοστάσιο παραγωγής αυτοκινήτων

Οι πρώτες «ρωγμές» στην πρακτική της στρατηγικής αντικατάστασης υπαλλήλων από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κάνουν ήδη την εμφάνισή τους στην αγορά εργασίας παγκοσμίως, μεταξύ άλλων και στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το φαινόμενο που έχει αρχίσει εδώ και λίγο καιρό να κάνει την εμφάνισή του σε αγορές εργασίας παγκοσμίως ονομάζεται «AI rebounding», και αφορά τη «μεγάλη επιστροφή» εργαζομένων στις θέσεις εργασίας τους, έπειτα από την αντικατάστασή τους από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

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