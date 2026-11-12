Ποια λωρίδα κυκλοφορίας κλείνει για 6 μήνες στον Κηφισό -Σε ποιο σημείο θα γίνουν τα έργα, τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί

Στις τρεις από τις τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας θα διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στη Λεωφ. Κηφισού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, στο ρεύμα προς Πειραιά, εξαιτίας των έργων που θα προγματοποιηθούν στο σημείο.

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 12-11-2026 έως 18-5-2027 και καθ’ όλο το 24ωρο, θα πραγματοποιείται αποκλεισμός της λωρίδας εξόδου (πριν την ράμπα καθόδου προς την οδό Κωστή Παλαμά) της Λεωφ. Κηφισού και της δεξιάς λωρίδας της Λεωφ. Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά.

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