 Ποια αυτοκίνητα δεν καίνε ούτε σταγόνα βενζίνης -Μεγάλη έρευνα αποκαλύπτει τους πρωταθλητές της οικονομίας
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ποια αυτοκίνητα δεν καίνε ούτε σταγόνα βενζίνης -Μεγάλη έρευνα αποκαλύπτει τους πρωταθλητές της οικονομίας

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Mazda 2 Hybrid
Mazda 2 Hybrid

Η Κομισιόν συγκέντρωσε στοιχεία από δεκάδες χιλιάδες βενζινοκίνητα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους της Ευρώπης και δημοσίευσε μια αναφορά με τα οικονομικότερα μοντέλα της αγοράς από πλευράς κατανάλωσης καυσίμου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέλεξε δεδομένα από σχεδόν 65.000 αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια τεχνικών ελέγχων και επισκέψεων σε συνεργεία αναδεικνύοντας έτσι τη διαφορά των επίσημων στοιχείων των κατασκευαστών και της πραγματικής κατανάλωσης που καταγράφουν οι οδηγοί στην πράξη.

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