 Επιτρέπονται τα μετρητά στο αυτοκίνητο; Πότε και γιατί κατάσχονται - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επιτρέπονται τα μετρητά στο αυτοκίνητο; Πότε και γιατί κατάσχονται

Μετρητά αυτοκίνητο
Μετρητά στο αυτοκίνητο
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η ύπαρξη μετρητών στο αυτοκίνητο μπορεί να μας βάλει σε μπελάδες, από τη στιγμή που το ποσό θεωρηθεί υπερβολικό και ο κάτοχός του δεν μπορεί να το δικαιολογήσει.

Έχοντας ως στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, η κυβέρνηση ενθαρρύνει τις οικονομικές συναλλαγές που γίνονται μέσω χρήσης πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, αλλά και μέσω web banking. Σε αυτό το πλαίσιο, το όριο συναλλαγών με μετρητά ορίζεται στα 500 ευρώ στη χώρα μας, ενώ οποιαδήποτε συναλλαγή υπερβαίνει αυτό το ποσό, πρέπει να γίνει με τους παραπάνω τρόπους.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ αυτοκίνητο carandmotor.gr μετρητά πρόστιμο παράβαση

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ