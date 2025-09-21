Επιτρέπονται τα μετρητά στο αυτοκίνητο; Πότε και γιατί κατάσχονται - iefimerida.gr

Η ύπαρξη μετρητών στο αυτοκίνητο μπορεί να μας βάλει σε μπελάδες, από τη στιγμή που το ποσό θεωρηθεί υπερβολικό και ο κάτοχός του δεν μπορεί να το δικαιολογήσει.

Έχοντας ως στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, η κυβέρνηση ενθαρρύνει τις οικονομικές συναλλαγές που γίνονται μέσω χρήσης πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, αλλά και μέσω web banking. Σε αυτό το πλαίσιο, το όριο συναλλαγών με μετρητά ορίζεται στα 500 ευρώ στη χώρα μας, ενώ οποιαδήποτε συναλλαγή υπερβαίνει αυτό το ποσό, πρέπει να γίνει με τους παραπάνω τρόπους.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr