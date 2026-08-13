Ποιοι αγρότες θα επιδοτηθούν για αγορά επαγγελματικού οχήματος; - iefimerida.gr

Η ένταση της δημόσιας ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% έως 70%, ανάλογα με το είδος της επένδυσης.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Απόφαση που υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μαργαρίτη Σχοινά και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργο Πιτσιλή σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

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