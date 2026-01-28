Έως και 3.500 ευρώ έκπτωση για το Renault Captur -Σε νέες τιμές από 20.400 ευρώ - iefimerida.gr

Το δημοφιλές και ολοκληρωμένο compact SUV της γαλλικής εταιρείας διατίθεται πλέον σε ακόμη χαμηλότερη τιμή στην Ελλάδα, ενώ η κορυφαία, full hybrid έκδοση της γκάμας του προσφέρεται με όφελος που φτάνει τα 3.500 ευρώ.

Σε ανακοίνωση νέων τιμών προχώρησε η ελληνική αντιπροσωπεία της Renault για το Captur, το οποίο προσφέρεται στην ελληνική αγορά με μία υπερπλήρη γκάμα κινητήριων συνόλων.

