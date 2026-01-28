Έως και 3.500 ευρώ έκπτωση για το Renault Captur -Σε νέες τιμές από 20.400 ευρώ - iefimerida.gr

Το δημοφιλές και ολοκληρωμένο compact SUV της γαλλικής εταιρείας διατίθεται πλέον σε ακόμη χαμηλότερη τιμή στην Ελλάδα, ενώ η κορυφαία, full hybrid έκδοση της γκάμας του προσφέρεται με όφελος που φτάνει τα 3.500 ευρώ.
Σε ανακοίνωση νέων τιμών προχώρησε η ελληνική αντιπροσωπεία της Renault για το Captur, το οποίο προσφέρεται στην ελληνική αγορά με μία υπερπλήρη γκάμα κινητήριων συνόλων.
Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο