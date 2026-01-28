 Έως και 3.500 ευρώ έκπτωση για το Renault Captur -Σε νέες τιμές από 20.400 ευρώ - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έως και 3.500 ευρώ έκπτωση για το Renault Captur -Σε νέες τιμές από 20.400 ευρώ

Renault Captur
Νέα τιμή για το Renault Captur
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το δημοφιλές και ολοκληρωμένο compact SUV της γαλλικής εταιρείας διατίθεται πλέον σε ακόμη χαμηλότερη τιμή στην Ελλάδα, ενώ η κορυφαία, full hybrid έκδοση της γκάμας του προσφέρεται με όφελος που φτάνει τα 3.500 ευρώ.

Σε ανακοίνωση νέων τιμών προχώρησε η ελληνική αντιπροσωπεία της Renault για το Captur, το οποίο προσφέρεται στην ελληνική αγορά με μία υπερπλήρη γκάμα κινητήριων συνόλων.

