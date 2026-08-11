Ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο: Οι φωτογραφίες που πρέπει να τραβήξετε πριν ξεκινήσετε - iefimerida.gr

Η ενοικίαση ﻿αυτοκινήτο μπορεί να κάνει ένα ταξίδι πολύ πιο εύκολο, δίνοντας στον ταξιδιώτη την ελευθερία να εξερευνήσει προορισμούς και διαδρομές χωρίς να εξαρτάται από τα μέσα μεταφοράς.

Ωστόσο, μια απροσεξία κατά την παραλαβή του οχήματος μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστες εκπλήξεις και σημαντικές χρεώσεις.

Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να κάνει ο οδηγός πριν ξεκινήσει είναι να φωτογραφίσει λεπτομερώς το αυτοκίνητο. Δεν αρκεί μια γρήγορη φωτογραφία από κάθε πλευρά. Καλό είναι να καταγραφούν με κοντινές λήψεις όλες οι υπάρχουσες γρατζουνιές, τα χτυπήματα και ακόμη και μικρές φθορές στη βαφή.

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Οι φωτογραφίες στο ενοικιαζόμενο αυτκίνητο

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι προφυλακτήρες, οι πόρτες, τα φτερά, οι ζάντες και τα ελαστικά, καθώς και τα τζάμια, οι καθρέφτες και τα φώτα. Εξίσου χρήσιμο είναι να υπάρχουν φωτογραφίες από το εσωτερικό του αυτοκινήτου, ώστε να αποτυπώνεται η κατάσταση στην οποία παραδόθηκε.

Ακόμη καλύτερα, ο οδηγός μπορεί να τραβήξει ένα σύντομο βίντεο κάνοντας έναν πλήρη γύρο γύρω από το αυτοκίνητο. Η καταγραφή καλό είναι να γίνεται πριν μετακινηθεί το όχημα από το σημείο παραλαβής.

Προλαβαίνοντας την ζημία

Το σημαντικότερο, όμως, είναι οι ζημιές που θα εντοπιστούν να αναγράφονται στο έντυπο παραλαβής.

Αν υπάρχει κάποια γρατζουνιά ή χτύπημα που δεν έχει καταγραφεί, ο οδηγός πρέπει να ενημερώσει αμέσως την εταιρεία και να ζητήσει να προστεθεί.

Οι φωτογραφίες και το βίντεο λειτουργούν ως αποδεικτικά στοιχεία για την κατάσταση του οχήματος κατά την παραλαβή. Έτσι, σε περίπτωση διαφωνίας κατά την επιστροφή, ο οδηγός έχει στη διάθεσή του ένα σαφές αρχείο που μπορεί να αποδεικνύει ότι η ζημιά προϋπήρχε.