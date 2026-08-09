Ένα MINI diesel ξεπέρασε τα 1 εκατ. xιλιόμετρα - iefimerida.gr

Ποιος είπε πως τα βρετανικά αυτοκίνητα δεν είναι αξιόπιστα; Βέβαια στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχουμε να κάνουμε με μια εταιρεία και ένα μοντέλο που σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε υπό την αιγίδα ενός μεγάλου Γερμανού κατασκευαστή.

Τα supermini δεν προορίζονται για να πραγματοποιήσουν ταξίδια μεγάλων αποστάσεων κατά τη διάρκεια της ζωής, όπως ενδεχομένως συμβαίνει με άλλα μεγαλύτερα οχήματα που ανήκουν σαφώς σε άλλη κατηγορία. Εντούτοις όταν συντηρούνται σχολαστικά και ο ιδιοκτήτης τους είναι επιμελής σαν και το Γερμανό που θα γνωρίσουμε παρακάτω, ακόμα και τα μικρότερα μοντέλα μπορούν να διανύσουν αδιανόητα μεγάλες αποστάσεις, πριν καταλήξουν στην… ανακύκλωση.

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