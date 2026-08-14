Το πιο πολυτελές αυτοκινούμενο τροχόσπιτο κοστίζει 2,2 εκατ. ευρώ - iefimerida.gr

Με το νέο Perfect 1200 QS Platinum, η Vario Mobil μας απέδειξε πως ο κόσμος των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων, δεν έχει όρια. Με τέσσερα επεκτεινόμα τμήματα, 35 τετραγωνικά μέτρα και χώρο για το ιστορικό σας αυτοκίνητο, θυμίζει περισσότερο ένα πολυτελές διαμέρισμα.

Το συγκεκριμένο Vario βρίσκεται σε άλλο επίπεδο. Από όλες τις απόψεις. Το μήκος αγγίζει τα 12 μέτρα, το πλάτος είναι 2,55 μέτρα και το ύψος 3,99 μέτρα. Ως βάση για το αμάξωμα, το οποίο ζυγίζει 26 τόνους, έχει χρησιμοποιηθεί ένα τριαξονικό Mercedes Actros 2553 LLL με αερανάρτηση.

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