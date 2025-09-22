Τα Made in Greece scooters γεμίζουν τους δρόμους της Ελλάδας -Ποιος τα επέλεξε - iefimerida.gr

Τα δίκυκλα που συναρμολογούνται στη χώρα μας κέρδισαν πανίσχυρους ξένους ανταγωνιστές τους σε ανοικτό διαγωνισμό.
Ένας ελληνικός όμιλος κέρδισε επάξια τον ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια εκατοντάδων ηλεκτρικών scooters, έχοντας πανίσχυρους ανταγωνιστές με χαμηλότερες τιμές αλλά όχι με τα κορυφαία τεχνικά χαρακτηριστικά των οχημάτων Made in Greece!
