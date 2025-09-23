Ο Έλληνας των ρεκόρ -Oδηγός έκανε 4,5 εκατ. χιλιόμετρα με το αυτοκίνητό του και κέρδισε μια ολοκαίνουργια Mercedes - iefimerida.gr

Η σχέση ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και το αυτοκίνητό του μπορεί να είναι μοναδική, αλλά στην περίπτωση του Γρηγόριου Σαχινίδη από τη Θεσσαλονίκη, ξεπερνά κάθε φαντασία.
Ο Έλληνας οδηγός ταξί κατάφερε να γράψει το όνομά του στην ιστορία της Mercedes-Benz, οδηγώντας την αγαπημένη του Mercedes 240 D του 1976 για περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα.
Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο