Ο Έλληνας των ρεκόρ -Oδηγός έκανε 4,5 εκατ. χιλιόμετρα με το αυτοκίνητό του και κέρδισε μια ολοκαίνουργια Mercedes - iefimerida.gr

 Ο Έλληνας των ρεκόρ -Oδηγός έκανε 4,5 εκατ. χιλιόμετρα με το αυτοκίνητό του και κέρδισε μια ολοκαίνουργια Mercedes
Ο Έλληνας των ρεκόρ -Oδηγός έκανε 4,5 εκατ. χιλιόμετρα με το αυτοκίνητό του και κέρδισε μια ολοκαίνουργια Mercedes

Mercedes-Benz ταξί
Ένας Έλληνας οδηγός ταξί απέδειξε στην πράξη την αξιοπιστία των μοντέλων της Mercedes, διανύοντας περισσότερα από 4 εκατ. χιλιόμετρα πίσω από το τιμόνο ενός γερμανικού σεντάν
Η σχέση ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και το αυτοκίνητό του μπορεί να είναι μοναδική, αλλά στην περίπτωση του Γρηγόριου Σαχινίδη από τη Θεσσαλονίκη, ξεπερνά κάθε φαντασία.

Ο Έλληνας οδηγός ταξί κατάφερε να γράψει το όνομά του στην ιστορία της Mercedes-Benz, οδηγώντας την αγαπημένη του Mercedes 240 D του 1976 για περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα.

