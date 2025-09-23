Ο Έλληνας των ρεκόρ -Oδηγός έκανε 4,5 εκατ. χιλιόμετρα με το αυτοκίνητό του και κέρδισε μια ολοκαίνουργια Mercedes - iefimerida.gr

Η σχέση ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και το αυτοκίνητό του μπορεί να είναι μοναδική, αλλά στην περίπτωση του Γρηγόριου Σαχινίδη από τη Θεσσαλονίκη, ξεπερνά κάθε φαντασία.

Ο Έλληνας οδηγός ταξί κατάφερε να γράψει το όνομά του στην ιστορία της Mercedes-Benz, οδηγώντας την αγαπημένη του Mercedes 240 D του 1976 για περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα.

