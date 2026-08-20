 Τι συμβαίνει με το λάδι των κινητήρων -Γιατί εξαφανίζεται από τα ράφια - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι συμβαίνει με το λάδι των κινητήρων -Γιατί εξαφανίζεται από τα ράφια

Λιπαντικά αυτοκινήτου
Λιπαντικά αυτοκινήτου
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μια ιδιαιτέρως σοβαρή έλλειψη σε πρώτες ύλες εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτελεί πλέον σημαντικό κίνδυνο για την παραγωγή λιπαντικών για ορισμένους από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές παγκοσμίως.

Φαίνεται πως οι συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή στον τομέα των μεταφορών δεν περιορίζονται στην εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, καθώς έντονες είναι πλέον οι πιέσεις και στον κλάδο των λιπαντικών για τους κινητήρες των αυτοκινήτων.

Διαβάστε περισσότερα στο carandmotor.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ λιπαντικά κινητήρα Λάδια αυτοκινήτου ευρώπη carandmotor.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ