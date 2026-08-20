Τι συμβαίνει με το λάδι των κινητήρων -Γιατί εξαφανίζεται από τα ράφια - iefimerida.gr

Μια ιδιαιτέρως σοβαρή έλλειψη σε πρώτες ύλες εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτελεί πλέον σημαντικό κίνδυνο για την παραγωγή λιπαντικών για ορισμένους από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές παγκοσμίως.

Φαίνεται πως οι συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή στον τομέα των μεταφορών δεν περιορίζονται στην εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, καθώς έντονες είναι πλέον οι πιέσεις και στον κλάδο των λιπαντικών για τους κινητήρες των αυτοκινήτων.

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