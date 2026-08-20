Γιατί κόβονται χιλιάδες αυτοκίνητα στο ΚΤΕΟ -Το λάθος των 15 ευρώ που κάνουν οι οδηγοί - iefimerida.gr

Δεν αρκεί ένα αυτοκίνητο να βρίσκεται σε καλή μηχανική κατάσταση για να περάσει με επιτυχία από ΚΤΕΟ, καθώς υπάρχουν αξεσουάρ που πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκονται στο εσωτερικό του.
Όταν πλησιάζει η ημερομηνία του ΚΤΕΟ, το μυαλό των περισσότερων οδηγών πηγαίνει σχεδόν αυτόματα στην κατάσταση των ελαστικών, των φρένων, των φώτων ή στις εκπομπές ρύπων. Άλλωστε, μια μηχανική βλάβη ή μια σοβαρή δυσλειτουργία είναι συνήθως αυτό που φοβάται κανείς ότι μπορεί να οδηγήσει σε «κόψιμο».
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