 Γιατί κόβονται χιλιάδες αυτοκίνητα στο ΚΤΕΟ -Το λάθος των 15 ευρώ που κάνουν οι οδηγοί - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί κόβονται χιλιάδες αυτοκίνητα στο ΚΤΕΟ -Το λάθος των 15 ευρώ που κάνουν οι οδηγοί

ΚΤΕΟ
Κάθε χρόνο θα πρέπει να πηγαίνουν στα ΚΤΕΟ οι οδηγοί των αυτοκινήτων
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Δεν αρκεί ένα αυτοκίνητο να βρίσκεται σε καλή μηχανική κατάσταση για να περάσει με επιτυχία από ΚΤΕΟ, καθώς υπάρχουν αξεσουάρ που πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκονται στο εσωτερικό του.

Όταν πλησιάζει η ημερομηνία του ΚΤΕΟ, το μυαλό των περισσότερων οδηγών πηγαίνει σχεδόν αυτόματα στην κατάσταση των ελαστικών, των φρένων, των φώτων ή στις εκπομπές ρύπων. Άλλωστε, μια μηχανική βλάβη ή μια σοβαρή δυσλειτουργία είναι συνήθως αυτό που φοβάται κανείς ότι μπορεί να οδηγήσει σε «κόψιμο».﻿

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