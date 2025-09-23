Οι ειδικοί προειδοποιούν -Γιατί δεν πρέπει να πατάς αυτό το κουμπί στο αυτοκίνητο, από τι κινδυνεύεις - iefimerida.gr

Μία λειτουργία που χρησιμοποιούν πολλοί κατά τη διάρκεια της οδήγησης προκειμένου να μειώσουν την κατανάλωση του αυτοκινήτου μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στον οδηγό.

Στις «κλασικές» πλέον συνήθειες οικονομικής οδήγησης, δηλαδή πλάι στην ομαλή επιτάχυνση, στις ψηλές σχέσεις στο κιβώτιο, τη σταθερή ταχύτητα και την αποφυγή αχρείαστων φρεναρισμάτων, πολλοί είναι οι οδηγοί που γνωρίζουν πλέον ότι και η ανακύκλωση αέρα στο σύστημα κλιματισμού μπορεί να μειώσει την κατανάλωση βενζίνης, έως και κατά 30%.

