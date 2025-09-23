Έφυγε από τη ζωή ο «πατέρας» του θρυλικού Mazda MX-5 -Η άγνωστη ιστορία του - iefimerida.gr

Ο Tom Matano, ένας από τους ανθρώπους που έγραψαν ένα λαμπρό κεφάλαιο στην Ιστορία της αυτοκίνησης ως «πατέρας» του εμβληματικού Mazda MX-5, έφυγε απο τη ζωή σε ηλικία 76 ετών.

Γεννημένος το 1947 στo Ναγκασάκι, o Matano αποφοίτησε το 1969 με πτυχίο μηχανικού, όμως το πάθος του για τον σχεδιασμό τον έφερε στις ΗΠΑ το 1970, όπου σπούδασε στο Art Center College of Design στην Πασαντίνα.

