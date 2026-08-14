Αυτές είναι οι εφαρμογές που σε «καρφώνουν» στην Τροχαία αν τρέχεις πάνω από το όριο -Τι πρέπει να ξέρεις - iefimerida.gr

Ένα νέο φαινόμενο έχει κάνει την εμφάνισή του στους δρόμους, με οδηγούς να παραβιάζουν τα όρια ταχύτητας, άλλα να δίνουν ταυτόχρονα στις αρχές πολύτιμα στοιχεία για τον εντοπισμό τους.

Η υπερβολική ταχύτητα και, γενικότερα, η επικίνδυνη οδήγηση αποτελούν διαχρονικά έναν από τους βασικούς κινδύνους και τις συχνότερες παραβάσεις στους δρόμους, παρά το γεγονός ότι τα σχετικά στοιχεία αποδεικνύουν πως η συγκεκριμένη συμπεριφορά ευθύνεται για μεγάλο αριθμό σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

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