 DS No 7: Το premium SUV που συνδυάζει τη γαλλική φινέτσα με την κορυφαία τεχνολογία - iefimerida.gr
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DS No 7: Το premium SUV που συνδυάζει τη γαλλική φινέτσα με την κορυφαία τεχνολογία

DS No 7
Το νέο DS No 7
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η νέα γενιά του γαλλικού SUV ανεβάζει ακόμη ψηλότερα τον πήχη στην πολυτέλεια, συνδυάζοντας την κομψή σχεδίαση με προηγμένες τεχνολογίες, υψηλά επίπεδα άνεσης και εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης.

Η DS Automobiles ακολουθάει το δικό της μονοπάτι στην premium κατηγορία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη γαλλική φινέτσα, την τεχνολογία και την άνεση. Αυτή η φιλοσοφία αποτυπώνεται στο νέο DS N°7, το οποίο έρχεται να διαδεχθεί το ιδιαίτερα επιτυχημένο DS 7, ανεβάζοντας ακόμη ψηλότερα τον πήχη σε κάθε τομέα.

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