DS N°4: Με ξεχωριστή σχεδίαση, προηγμένες τεχνολογίες και πλούσια γκάμα κινητήρων - iefimerida.gr

Το νέο μικρομεσαίο hatchback της γαλλικής εταιρείας συνδυάζει πρωτοποριακή σχεδίαση, καινοτόμες τεχνολογίες και μία πλήρη γκάμα εξηλεκτρισμένων κινητήριων συνόλων.

Εκτός από ένα νέο ορόσημο στη διαχρονικά πρωτοποριακή σχεδιαστική κουλτούρα της DS, το N°4, το οποίο αντλεί έμπνευση από τη ναυαρχίδα της γαλλικής εταιρείας, το N°8, υιοθετεί παράλληλα τη νέα ονοματοδοσία της γαλλικής εταιρείας.

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