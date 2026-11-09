DS 7 Diesel: Ετοιμοπαράδοτο στην Ελλάδα και με έκπτωση 5.500 ευρώ - iefimerida.gr

Τα δύο πρώτα επίπεδα εξοπλισμού της diesel έκδοσης του πολυτελούς SUV προσφέρονται στην ελληνική αγορά ετοιμοπαράδοτα και με έκπτωση 5.500 ευρώ.

Για όσους ταξιδεύουν συχνά εκτός πόλης και έχουν ως προτεραιότητα την οικονομία καυσίμου, τα -δυσεύρετα πλέον στην ευρωπαϊκή αγορά- diesel μοντέλα συνεχίζουν να αποτελούν ενδεδειγμένες λύσεις.

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