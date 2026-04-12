Γέμισε ραντάρ ταχύτητας ο δρόμος της Βουλγαρίας που οδηγεί στα σύνορα με την Ελλάδα -Με ποιο πρόστιμο κινδυνεύουν οι οδηγοί - iefimerida.gr

Οι αρμόδιες αρχές της Βουλγαρίας έχουν τοποθετήσει ραντάρ ταχύτητας σε δέκα σημεία του αυτοκινητόδρομου Ε79, που ενώνει ﻿τη Σόφια με τα σύνορα των δύο χωρών στον Προμαχώνα, μεταξύ άλλων και στους σταθμούς των διοδίων.

Εν όψει των διακοπών του Πάσχα, αρκετοί Έλληνες αναμένεται να περάσουν τα σύνορα των γειτονικών χωρών και να επισκεφθούν δημοφιλείς προορισμούς στη Βουλγαρία. Εξάλλου η χώρα ανήκει από την 1η Ιανουαρίου του 2025 στη ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας Σένγκεν, που σημαίνει μεταξύ άλλων ότι οι χερσαίοι έλεγχοι στα σύνορα έχουν πλέον καταργηθεί.

