Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό CUPRA Born - iefimerida.gr

Η CUPRA ανανεώνει το Born, ενισχύοντας το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό της μοντέλο με πιο ελκυστική σχεδίαση, καλύτερα υλικά στο εσωτερικό, νέους κινητήρες και το σύστημα One Pedal.

﻿Το 2021 η CUPRA εισήλθε στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης με το λανσάρισμα του Born, ενός μικρομεσαίου hatchback μήκους 4,32 μέτρων το οποίο κέρδισε αμέσως κολακευτικά σχόλια τόσο για την εμφάνιση όσο και για την προσωπικότητά του.

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