Δοκιμάζουμε το νέο Mazda CX-6e με τους 258 ίππους - iefimerida.gr

Η Mazda ενισχύει την παρουσία της στην ηλεκτροκίνηση με το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό SUV της, το οποίο συνδυάζει ξεχωριστή σχεδίαση, πλούσιο εξοπλισμό και προσεγμένη οδική συμπεριφορά.﻿

Η Mazda μπορεί να άργησε να ακολουθήσει τους ρυθμούς της αυτοκινητοβιομηχανίας στη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση, ωστόσο η προσέγγισή της παραμένει ιδιαίτερη. Η ιαπωνική εταιρεία έχει συνδέσει διαχρονικά το όνομά της με την οδηγική απόλαυση, την προσοχή στη λεπτομέρεια και τη φιλοσοφία Jinba Ittai, που θέλει οδηγό και αυτοκίνητο να λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύνολο.

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