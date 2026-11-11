Δοκιμάζουμε το Dacia Duster Tribrid 4Χ4 154 PS -Με βενζίνη, υγραέριο και ηλεκτρικό μοτέρ - iefimerida.gr

Δοκιμάζουμε το Dacia Duster που μπορεί να κινηθεί με 3 διαφορετικά﻿ «καύσιμα» (LPG, βενζίνη και ηλεκτρισμό), ενώ παράλληλα καταφέρνει και τα συνδυάζει με όλα τα οφέλη της τετρακίνησης.

Η Daciaείναι η μοναδική μάρκα στη χώρα μας που προσφέρει την επιλογή κινητήρα διπλού καυσίμου (με δύο ντεπόζιτα βενζίνης και LPG) σε όλα τα μοντέλα της. Πρόκειται για μία επιλογή που προσφέρει ευελιξία, καθώς ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να επιλέγει ο ίδιος πότε ο κινητήρας λειτουργεί με βενζίνη και πότε με LPG, διατηρώντας έτσι σημαντικά χαμηλότερα το κόστος των μετακινήσεών του.

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