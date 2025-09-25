Δικαίωση οδηγού στο δικαστήριο -Γιατί θα εισπράξει αποζημίωση 150.000 ευρώ μετά τη σύλληψή του από αστυνομικό - iefimerida.gr

Οδηγός θα εισπράξει το πόσο των 150.000 ευρώ παρότι συνελήφθη επειδή ύψωσε το μεσαίο του δάχτυλο σε έναν αστυνομικό.
Το 2018 μία απλή χειρονομία πυροδότησε μια αλυσιδωτή σειρά γεγονότων, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες. Συγκεκριμένα, στις 9 Φεβρουαρίου 2018, στην πόλη St. Albans του Βερμόντ στις ΗΠΑ, ο αστυνομικός Jay Riggen έκανε σινιάλο στον Gregory Bombard να ακινητοποιήσει το όχημά του, πιστεύοντας ότι του έκανε μία άσεμνη χειρονομία.
