 Δικαίωση οδηγού στο δικαστήριο -Γιατί θα εισπράξει αποζημίωση 150.000 ευρώ μετά τη σύλληψή του από αστυνομικό - iefimerida.gr
Δικαίωση οδηγού στο δικαστήριο -Γιατί θα εισπράξει αποζημίωση 150.000 ευρώ μετά τη σύλληψή του από αστυνομικό

Το αστρονομικό ποσό των 150.000 ευρώ θα εισπράξει οδηγός, ο οποίος στο παρελθόν είχε συλληφθεί επειδή ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο σε αστυνομικό
Οδηγός θα εισπράξει το πόσο των 150.000 ευρώ παρότι συνελήφθη επειδή ύψωσε το μεσαίο του δάχτυλο σε έναν αστυνομικό.

Το 2018 μία απλή χειρονομία πυροδότησε μια αλυσιδωτή σειρά γεγονότων, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες. Συγκεκριμένα, στις 9 Φεβρουαρίου 2018, στην πόλη St. Albans του Βερμόντ στις ΗΠΑ, ο αστυνομικός Jay Riggen έκανε σινιάλο στον Gregory Bombard να ακινητοποιήσει το όχημά του, πιστεύοντας ότι του έκανε μία άσεμνη χειρονομία.

