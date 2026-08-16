 Κολλάνε πίσω σου για να προσπεράσουν; -Με αυτό το κόλπο θα τους κάνεις να κρατήσουν απόσταση - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κολλάνε πίσω σου για να προσπεράσουν; -Με αυτό το κόλπο θα τους κάνεις να κρατήσουν απόσταση

Κίνηση οχημάτων στην Εθνική Οδό
Κίνηση οχημάτων στην Εθνική Οδό
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το φαινόμενο του tailgating, η ενοχλητική συνήθεια δηλαδή πολλών οδηγών να παραμένουν πολύ κοντά στον προφυλακτήρα του προπορευόμενου οχήματος, αποτελεί ένα σταθερό και διαχρονικό πρόβλημα στους ελληνικούς δρόμους.

Συνήθως παρατηρείται σε ανυπόμονους οδηγούς που θέλουν να προσπεράσουν ή προσπαθούν να πιέσουν τον μπροστινό να αυξήσει ταχύτητα. Μελέτες δείχνουν ότι η πρακτική αυτή προκαλεί έντονη νευρικότητα, αφού ο οδηγός που δέχεται την πίεση γίνεται πιο απρόσεκτος και απρόβλεπτος, με την προσοχή του να επικεντρώνεται περισσότερο στο πίσω αυτοκίνητο παρά στον δρόμο, ενώ οι καρδιακοί του παλμοί μπορούν να αυξηθούν έως και 30%.﻿

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