Η πιο περίεργη συνέντευξη για θέση εργασίας -Η δοκιμασία που πρέπει να περάσεις - iefimerida.gr

Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο εφαρμόζει μία από τις πιο ασυνήθιστες διαδικασίες επιλογής προσωπικού, ζητώντας από τους υποψήφιους εργαζομένους να περάσουν μια ιδιαίτερα απαιτητική δοκιμασία,﻿

Μπορεί στις περισσότερες μεγάλες εταιρείες της παγκόσμιας αγοράς το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στα υψηλόβαθμα στελέχη και στους ανθρώπους που λαμβάνουν τις σημαντικές αποφάσεις, ωστόσο η πραγματικότητα είναι πως το μεγαλύτερο βάρος της ευθύνης πέφτει τις περισσότερες φορές στους εργαζομένους της πρώτης γραμμής, οι οποίοι καλούνται καθημερινά να εκτελέσουν με ακρίβεια και συνέπεια κάθε στάδιο της διαδικασίας παραγωγής, ώστε το τελικό προϊόν να ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα ποιότητας της εταιρείας.﻿

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