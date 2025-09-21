Το Dacia Duster μετατράπηκε σε αγροτικό - iefimerida.gr

Η δημοτικότητα της Dacia έχει εκτοξευθεί από την εποχή που τα ηνία απέκτησε η Renault. Από το 1999 και μετά, η εταιρεία κερδίζει συνεχώς έδαφος, αποτελώντας σήμερα μια υπολογίσιμη δύναμη στην Ευρώπη.

Έως τώρα, το δημοφιλές και αξιόλογο Duster τελευταίας γενιάς, ήταν διαθέσιμο στην αγορά μόνο ως SUV. Σύντομα όμως η γκάμα θα περιλαμβάνει και ένα pickup, σαν αυτό της φωτογραφίας. Δεν πρόκειται βέβαια για μία εργοστασιακή έκδοση, καθώς για την κατασκευή του, η Dacia συνεργάστηκε με την Romturingia.

