Το Dacia Duster μετατράπηκε σε αγροτικό - iefimerida.gr

Η δημοτικότητα της Dacia έχει εκτοξευθεί από την εποχή που τα ηνία απέκτησε η Renault. Από το 1999 και μετά, η εταιρεία κερδίζει συνεχώς έδαφος, αποτελώντας σήμερα μια υπολογίσιμη δύναμη στην Ευρώπη.
Έως τώρα, το δημοφιλές και αξιόλογο Duster τελευταίας γενιάς, ήταν διαθέσιμο στην αγορά μόνο ως SUV. Σύντομα όμως η γκάμα θα περιλαμβάνει και ένα pickup, σαν αυτό της φωτογραφίας. Δεν πρόκειται βέβαια για μία εργοστασιακή έκδοση, καθώς για την κατασκευή του, η Dacia συνεργάστηκε με την Romturingia.
Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο