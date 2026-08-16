Dacia Duster -Από 20.700 ευρώ και με 5 χρόνια εγγύηση - iefimerida.gr

Μία από τις πιο value-for-money προτάσεις στην κατηγορία των C-SUV κυκλοφορεί με ήπια υβριδικά και υβριδικά κινητήρια σύνολα, καθώς και με κινητήρα διπλού καυσίμου, συνδυάζοντας τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα του με επιλογές για κάθε προτίμηση.

Η ρουμανική μάρκα δεν επαναπαύεται και συνεχίζει να εξελίσσει τα μοντέλα της, διατηρώντας στο επίκεντρο το Duster. Στόχος φυσικά είναι η κάλυψη μιας ολοένα και πιο ευρείας γκάμας πελατών, ενώ για το Duster, η πιο πρόσφατη προσθήκη αφορά στην εισαγωγή τριών νέων κινητήριων συνόλων στη γκάμα του μοντέλου.﻿

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