Το Dacia Bigster αγρίεψε -Πόσο κοστίζει η βελτιωμένη εκδοχή του - iefimerida.gr

Η εταιρεία Carpoint GmbH προχώρησε σε αισθητικές αλλαγές στο Dacia Bigster προσφέροντας στο μοντέλο ακόμη πιο «άγριο» χαρακτήρα, με την έκδοση να ονομάζεται Redust.

Το Bigster, το νεότερο μέλος της οικογένειας της Dacia, αποτελεί ακόμη μία απόδειξη πως τα τελευταία χρόνια η ρουμανική εταιρεία αναβαθμίζει ποιοτικά τα μοντέλα της, διατηρώντας παράλληλα αναλλοίωτο τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα και τη value for money ταυτότητά τους.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr