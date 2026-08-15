 Citroen C3 Aircross: Το πρακτικό SUV σε τιμές από 18.900 ευρώ - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Citroen C3 Aircross: Το πρακτικό SUV σε τιμές από 18.900 ευρώ

Citroen C3 Aircross
Το Citroen C3 Aircross προσφέρεται σε άκρως συμφέρουσα τιμή
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

To Citroen C3 Aircross ξεχωρίζει για την πρακτικότητά του και τη διαθεσιμότητά του έως και με 7 θέσεις στο εσωτερικό του, έχοντας παράλληλα πολύ καλή τιμή αγοράς.﻿

Με διαστάσεις που παραπέμπουν σε μοντέλο της κατηγορίας C-SUV, αλλά με τιμή που ξεκινά από την κατηγορία B-SUV, το ﻿Citroen C3 Aircross προσφέρει μια μοναδική πρόταση αξίας/τιμής στην ελληνική αγορά.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Citroen Citroen C3 Aircross αυτοκίνητο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ