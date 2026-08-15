Citroen C3 Aircross: Το πρακτικό SUV σε τιμές από 18.900 ευρώ - iefimerida.gr

To Citroen C3 Aircross ξεχωρίζει για την πρακτικότητά του και τη διαθεσιμότητά του έως και με 7 θέσεις στο εσωτερικό του, έχοντας παράλληλα πολύ καλή τιμή αγοράς.﻿

Με διαστάσεις που παραπέμπουν σε μοντέλο της κατηγορίας C-SUV, αλλά με τιμή που ξεκινά από την κατηγορία B-SUV, το ﻿Citroen C3 Aircross προσφέρει μια μοναδική πρόταση αξίας/τιμής στην ελληνική αγορά.

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