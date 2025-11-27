Citroen C3 Aircross: Οικογενειακό SUV με κόστος από 18.900 ευρώ - iefimerida.gr

Το νέο μικρομεσαίο SUV της γαλλικής εταιρείας διατίθεται σε εκδόσεις με θερμικό, υβριδικό και αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, τρία επίπεδα εξοπλισμού και στην χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

Η Citroen παρουσίασε πριν μερικούς μήνες την ολοκαίνουργια γενιά του C3 Aircross και πλέον φιγουράρει σε όλες τις εκθέσεις της εγχώριας αντιπροσωπείας, με πλήρη γκάμα κινητήρων και εκδόσεων εξοπλισμού.

