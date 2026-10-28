Citroen C3 Aircross: Οικογενειακό SUV σε ακόμα πιο προσιτή τιμή από 18.900 ευρώ - iefimerida.gr

﻿Το γαλλικό B-SUV των 4,39 μέτρων συνιστά ένα από τα πιο Value-for-money μοντέλα της ελληνικής αγοράς καθώς προσφέρει κορυφαίους χώρους, προηγμένες τεχνολογίες και μια ανταγωνιστική γκάμα κινητήρων που ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες.

Από το λανσάρισμα της τρίτης γενιάς του C3 Aircross έγινε αμέσως σαφές πως η Citroen ανέβασε σημαντικά τον πήχη στον ανταγωνισμό, καθώς προσέφερε μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν ένα οικογενειακό SUV, διατηρώντας παράλληλα μια πολύ ελκυστική τιμή.﻿

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