Chery Tiggo X7: Το νέο οικογενειακό SUV που δεν κολλάει πουθενά - iefimerida.gr

Το νέο μοντέλο της Chery συνδυάζει την περιπέτεια με τις καθημερινές ανάγκες της οικογένειας, ξεχωρίζοντας για τη δυναμική εμφάνιση, τις δυνατότητες εκτός δρόμου και τις τεχνολογίες που αναβαθμίζουν την άνεση.

Η Chery συνεχίζει την «επίθεσή» της στην Ευρώπη, διευρύνοντας τις επιλογές της και αποκαλύπτοντας περισσότερες πτυχές της σχεδιαστικής και τεχνολογικής της ταυτότητας. Μετά το αμιγώς ηλεκτρικό Q, το οποίο είδαμε πρόσφατα στο Παρίσι, η μάρκα ετοιμάζεται να κινηθεί σε πιο σκληροτράχηλα μονοπάτια, με ένα μοντέλο που δίνει μεγαλύτερο βάρος στις εξορμήσεις μακριά από την άσφαλτο.﻿

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