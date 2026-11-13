Chery Tiggo 7 και Tiggo 8: 5 αστέρια στην ασφάλεια για τα δύο οικογενειακά SUV

Τα δύο οικογενειακά SUV της Chery προσφέρουν το βέλτιστο επίπεδο ασφάλειας στους επιβάτες τους, έχοντας αποσπάσει κορυφαία βαθμολογία στις δοκιμές του Euro NCAP.

Η Chery δεσμεύτηκε από τα πρώτα «χιλιόμετρα» της εμπορικής πορείας της στην ευρωπαϊκή αγορά για το κορυφαίο επίπεδο ασφάλειας που προσφέρει στα μοντέλα της, εξασφαλίζοντας ότι οι οδηγοί και οι επιβάτες μπορούν να απολαμβάνουν το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και σιγουριάς στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

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