 Chery Tiggo 7 και Tiggo 8: 5 αστέρια στην ασφάλεια για τα δύο οικογενειακά SUV
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Chery Tiggo 7 και Tiggo 8: 5 αστέρια στην ασφάλεια για τα δύο οικογενειακά SUV

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Chery Tiggo 7
Το Chery Tiggo 7 έχει λάβει την ανώτατη διάκριση των 5 αστέρων για την ασφάλειά του

Τα δύο οικογενειακά SUV της Chery προσφέρουν το βέλτιστο επίπεδο ασφάλειας στους επιβάτες τους, έχοντας αποσπάσει κορυφαία βαθμολογία στις δοκιμές του Euro NCAP.

Η Chery δεσμεύτηκε από τα πρώτα «χιλιόμετρα» της εμπορικής πορείας της στην ευρωπαϊκή αγορά για το κορυφαίο επίπεδο ασφάλειας που προσφέρει στα μοντέλα της, εξασφαλίζοντας ότι οι οδηγοί και οι επιβάτες μπορούν να απολαμβάνουν το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και σιγουριάς στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

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