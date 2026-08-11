Bugatti Destrier: Ένα μοναδικό «κινούμενο γλυπτό» 1.600 ίππων - iefimerida.gr

Η Bugatti πήρε την ακραία Bolide και δημιούργησε ένα και μοναδικό αντίτυπο που ονόμασε Destrier, το οποίο αφήνει πίσω την αγωνιστική ωμότητα και δίνει προτεραιότητα στην κομψότητα, την ιστορία και τη χειροποίητη κατασκευή.

Η Bugatti Bolide είναι ένα από τα πιο ακραία αυτοκίνητα που έχουν βγει ποτέ από το Molsheim. Με 1.600 ίππους, βάρος μόλις 1.406 κιλά και τελική ταχύτητα που φτάνει τα 380 km/h, σχεδιάστηκε για την απόλυτη και αγνή οδηγική εμπειρία στην πίστα.﻿

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