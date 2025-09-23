 Βροχή τα πρόστιμα για όσους οδηγούν μόνοι τους στο αυτοκίνητο -Πού κόπηκαν 26.000 κλήσεις - iefimerida.gr
Βροχή τα πρόστιμα για όσους οδηγούν μόνοι τους στο αυτοκίνητο -Πού κόπηκαν 26.000 κλήσεις

Με πρόστιμα απαντούν στη Γαλλία σε εκείνους τους οδηγούς που επιλέγουν να κινούνται μόνοι τους τις ώρες αιχμής χρησιμοποιώντας τη λωρίδα που προορίζεται αποκλειστικά για τους... οπαδούς του συνεπιβατισμού
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Εδώ και λίγους μήνες, η εφαρμογή ενός νέου μέτρου έχει ως στόχο να αποτρέψει το μποτιλιάρισμα και να μειώσει τις εκπομπές ρύπων, προτρέποντας τους οδηγούς να μην ταξιδεύουν μόνοι με το αυτοκίνητο.

Ο νέος κανονισμός εφαρμόζεται από τον Μάρτιο σε αυτοκινητόδρομους γύρω από το Παρίσι και συνοδεύεται από νέα οδική σήμανση -έναν ρόμβο﻿-, με βασικότερο σκοπό να αποσυμφορήσει πολυσύχναστους δρόμους σε ώρες αιχμής. Επιπλέον, ένα ακόμη όφελος στο οποίο αποσκοπεί είναι και η μείωση των εκπομπών ρύπων.

