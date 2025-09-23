Βροχή τα πρόστιμα για όσους οδηγούν μόνοι τους στο αυτοκίνητο -Πού κόπηκαν 26.000 κλήσεις - iefimerida.gr

Εδώ και λίγους μήνες, η εφαρμογή ενός νέου μέτρου έχει ως στόχο να αποτρέψει το μποτιλιάρισμα και να μειώσει τις εκπομπές ρύπων, προτρέποντας τους οδηγούς να μην ταξιδεύουν μόνοι με το αυτοκίνητο.

Ο νέος κανονισμός εφαρμόζεται από τον Μάρτιο σε αυτοκινητόδρομους γύρω από το Παρίσι και συνοδεύεται από νέα οδική σήμανση -έναν ρόμβο﻿-, με βασικότερο σκοπό να αποσυμφορήσει πολυσύχναστους δρόμους σε ώρες αιχμής. Επιπλέον, ένα ακόμη όφελος στο οποίο αποσκοπεί είναι και η μείωση των εκπομπών ρύπων.

