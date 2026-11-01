Βρέθηκαν 40 σπάνια γαλλικά οχήματα -Αλλάζουν χέρια μετά από 30 χρόνια - iefimerida.gr

Για τρεις σχεδόν δεκαετίες, ένα μεγάλο υπόγειο γκαράζ ιδιωτικής πολυτελούς κατοικίας στη Νότια Γαλλία, έκρυβε μια απίστευτη συλλογή από 40 σπάνια ιστορικά οχήματα και μοτοσικλέτες.

Πολύ μακριά από τους δημόσιους δρόμους και τα… αδιάκριτα βλέμματα των περαστικών, τα αυτοκίνητα παρέμεναν κρυμμένα και μάλλον εντελώς ξεχασμένα. Σήμερα, μερικά από αυτά βρίσκονται διάσπαρτα στον κήπο του οικοπέδου. Το απομονωμένο μέρος έχει μετατραπεί σε ένα όμορφο σκηνικό, όπου πραγματοποιούνται οι πωλήσεις τους, μέσω του οίκου δημοπρασιών Maison Pline (Provencal Car Collection).﻿

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