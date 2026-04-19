BMW iX3 M60 xDrive: Έρχεται με 630 ίππους - iefimerida.gr

Η ισχυρότερη και πιο σπορ παραλλαγή της νέας BMW iX3, η M60 xDrive, εικάζεται ότι θα αποδίδει περίπου 630 ίππους και ότι θα λανσαριστεί στην ευρωπαϊκή αγορά το Μάρτιο του 2027.

Αν και η BMW δεν έχει δώσει ακόμα επίσημα στοιχεία, έγκυρες πληροφορίες από το Μόναχο σκιαγραφούν ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σύνολο. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα ηλεκτρικό σύστημα με δύο ηλεκτροκινητήρες, το οποίο αναμένεται να αποδίδει μεταξύ 620 και 630 hp - φέρνοντας επιδόσεις του επιπέδου της BMW X5 M Competition σε ένα πιο συμπαγές αμάξωμα.

