Βγήκε στους δρόμους το νέο πετρέλαιο -Πώς θα σώσει τους κινητήρες diesel - iefimerida.gr

Ένα νέου τύπου πετρέλαιο κίνησης παράγει πολύ λιγότερους ρύπους και αναμένεται να το βλέπουμε όλο και πιο συχνά στα βενζινάδικα ανά την Ευρώπη, ενώ η BMW εφοδιάζει με αυτό όλα τα καινούργια diesel μοντέλα της που φτάνουν στις εκθέσεις.

Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στρέψει το βλέμμα της στην ηλεκτροκίνηση, κρίνοντας ότι αποτελεί το βασικό μέσο για την απανθρακοποίηση των μεταφορών, στο προσκήνιο συνεχίζουν να βρίσκονται και κάποια εναλλακτικά καύσιμα που υπόσχονται ότι μπορούν να έχουν και αυτά συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

