Τέλος η ρεζέρβα από τα αυτοκίνητα -Για ποιον λόγο εξαφανίζεται - iefimerida.gr

Τα περισσότερα καινούργια αυτοκίνητα δεν διαθέτουν κανονικό τροχό για ρεζέρβα ή έστω ρεζέρβα ανάγκης, ενώ συχνά οι ιδιοκτήτες αντιλαμβάνονται την εν λόγω έλλειψη όταν τους χτυπά η ατυχία και κλατάρει κάποιο ελαστικό.

Τα νούμερα πλέον είναι αποκαλυπτικά της κατάστασης: Σύμφωνα με μία έκθεση του οργανισμού Consumer Reports από τον Νοέμβριο του 2025, περίπου το 45% των νέων οχημάτων που δοκίμασε ο οργανισμός την περασμένη χρονιά δεν διαθέτουν πλέον ρεζέρβα.

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