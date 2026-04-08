Αύξηση προϋπολογισμού κατά 6 εκατ. ευρώ και παράταση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά» - iefimerida.gr

Αυξάνεται κατά 6 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά - γ' κύκλος» και πλέον ανέρχεται σε 66 εκατ. ευρώ.
Η είδηση γνωστοποιήθηκε με την έκδοση σε ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 55792/08.04.2026 (Β' 2038).
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η νέα κατανομή του προϋπολογισμού έχει ως εξής:
- Κατηγορία Ωφελούμενου "Δημόσια Δαπάνη (σε ευρώ)"
- Κατηγορία Α σύνολο 41.210.000
- Κατηγορία Α - αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e 38.800.000
- Κατηγορία Α - ηλεκτρικά ποδήλατα 2.410.000
- Κατηγορία Β σύνολο 24.790.000
- Κατηγορία Β - αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e 24.430.000
- Κατηγορία Β - ηλεκτρικά ποδήλατα 360.000
Επιπλέον, παρατείνεται για τρείς (3) μήνες, έως 30 Σεπτεμβρίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι πόροι της δράσης εξαντληθούν νωρίτερα.
«Πρόθεση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» εντός του 2026 με νέους χρηματοδοτικούς πόρους» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο