Πόσο αυξάνει την κατανάλωση το κλιματιστικό του αυτοκινήτου - iefimerida.gr

Με τις θερμοκρασίες να χτυπούν κόκκινο, το να χρησιμοποιήσουμε το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά απαραίτητη επιλογή.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η λειτουργία του κλιματιστικού, μέσω του συμπιεστή που κινείται από τον κινητήρα, αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου κατά 10% έως 20%. Η επιβάρυνση αυτή μεταφράζεται σε ένα επιπλέον κόστος περίπου 1 έως 2,5 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα.

Η επιβάρυνση αυξάνεται δραματικά στην πόλη, ξεπερνώντας το 25% λόγω των χαμηλών ταχυτήτων. Στον αυτοκινητόδρομο, αντίθετα, είναι οικονομικότερη η χρήση A/C από τα ανοιχτά παράθυρα, καθώς η αύξηση της κατανάλωσης είναι μόλις 3-5%.

Σε συνθήκες καύσωνα, όταν το αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο στον ήλιο, η κατανάλωση αυξάνεται κατακόρυφα στα πρώτα λεπτά. Το σύστημα λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ για να αποβάλει γρήγορα την εγκλωβισμένη θερμότητα από την καμπίνα.

Για οικονομία, προτείνεται ο αερισμός της καμπίνας πριν την εκκίνηση, η σταδιακή ενεργοποίηση του A/C και η χρήση ανακυκλοφορίας αέρα. Η τακτική συντήρηση του συστήματος είναι επίσης κρίσιμη για την αποδοτικότητά του.

Ωστόσο, η δροσιά στην καμπίνα του οχήματος συνοδεύεται από ένα τίμημα που αποτυπώνεται άμεσα στην αντλία των καυσίμων.

Πόσο όμως επιβαρύνει πραγματικά την κατανάλωση η χρήση του A/C και ποιες συνθήκες εκτοξεύουν το κόστος;

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Πόση είναι η επιβάρυνση από το κλιματιστικό

Η λειτουργία του κλιματιστικού βασίζεται στον συμπιεστή (κομπρεσέρ), ο οποίος παίρνει κίνηση απευθείας από τον κινητήρα του οχήματος. Αυτό το επιπλέον φορτίο αναγκάζει το μοτέρ να εργαστεί εντονότερα, καταναλώνοντας περισσότερη βενζίνη ή πετρέλαιο.

Σύμφωνα με μελέτες φορέων αυτοκινήτου και δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες, η αύξηση της κατανάλωσης κυμαίνεται γενικά από 0,5 έως 1,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, κάτι που μεταφράζεται σε μια μεσοσταθμική αύξηση της τάξεως του 10% έως 20%. Σε απόλυτους αριθμούς, υπό κανονικές συνθήκες, το A/C επιβαρύνει την τσέπη του οδηγού κατά περίπου 1 έως 2,5 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα, ανάλογα με την τρέχουσα τιμή του καυσίμου.

Πότε εκτοξεύεται η κατανάλωση

Η επιβάρυνση δεν είναι σταθερή, αλλά εξαρτάται άμεσα από το περιβάλλον οδήγησης και τις εξωτερικές συνθήκες:

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Αστικό περιβάλλον και κίνηση: Στις μετακινήσεις εντός πόλης, με το «σταμάτα-ξεκίνα» και τις χαμηλές ταχύτητες, η αύξηση της κατανάλωσης μπορεί να αγγίξει ή και να ξεπεράσει το 25%. Ο κινητήρας δουλεύει σε χαμηλές στροφές και ο συμπιεστής απορροφά μεγάλο ποσοστό της διαθέσιμης ισχύος.

Αυτοκινητόδρομος: Στο ταξίδι με σταθερή, υψηλή ταχύτητα, η επιβάρυνση είναι σημαντικά μικρότερη, κοντά στο 3% με 5%. Μάλιστα, σε ταχύτητες άνω των 80-90 χλμ/ώρα, η χρήση του κλιματιστικού είναι πιο οικονομική από την οδήγηση με ανοιχτά παράθυρα, καθώς τα ανοιχτά παράθυρα καταστρέφουν την αεροδυναμική του οχήματος και αυξάνουν την αντίσταση.

Ακραία ζέστη: Όταν το αυτοκίνητο έχει μείνει στον ήλιο και η καμπίνα βράζει, το σύστημα εργάζεται στο μέγιστο της ισχύος του για να ρίξει τη θερμοκρασία, προκαλώντας κατακόρυφη αύξηση της κατανάλωσης στα πρώτα λεπτά.

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Έξυπνα τρικ για αισθητή οικονομία

Για να περιοριστεί η σπατάλη καυσίμου χωρίς να θυσιαστεί η άνεση, οι ειδικοί προτείνουν μερικές απλές πρακτικές:

Αερισμός πριν την εκκίνηση: Ανοίξτε τις πόρτες ή τα παράθυρα για ένα λεπτό πριν ξεκινήσετε, ώστε να φύγει ο εγκλωβισμένος θερμός αέρας.

Σταδιακή χρήση: Ξεκινήστε την οδήγηση με ανοιχτά παράθυρα για τα πρώτα εκατοντάδες μέτρα, ενεργοποιήστε το A/C και κλείστε τα παράθυρα αφού αποβληθεί η πολλή ζέστη.

Ανακυκλοφορία αέρα: Μόλις η θερμοκρασία πέσει σε ικανοποιητικό επίπεδο, ενεργοποιήστε την ανακυκλοφορία αέρα ώστε το σύστημα να ψύχει τον ήδη δροσερό αέρα της καμπίνας και όχι τον καυτό αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον.

Σωστή συντήρηση: Ένα κακοσυντηρημένο κλιματιστικό με χαμηλή στάθμη φρέον ή βρώμικα φίλτρα πιέζεται περισσότερο και καταναλώνει παραπάνω ενέργεια.

