 Πώς θα ήταν το αυτοκινούμενο τροχόσπιτο της Dacia αν έβγαινε στους δρόμους σήμερα
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς θα ήταν το αυτοκινούμενο τροχόσπιτο της Dacia αν έβγαινε στους δρόμους σήμερα

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Dacia Camper Van
Ψηφιακή φωτογραφία του μελλοντικού αυτοκινούμενου τροχόσπιτου της Dacia.

Το Sandman θα μπορούσε να είναι το πρώτο camper van της Dacia, αλλά προς το παρόν αρκούμαστε σε μία ψηφιακή... έμπνευση του μέσου AutomagzHD.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυκλοφορεί μία καινούργια σχεδιαστική πρόταση για το Sandman, το οποίο δεν είναι υπαρκτό αυτοκίνητο, ούτε καν υπαρκτό πρότζεκτ της Dacia, ωστόσο αυτή τη φορά βλέπουμε πώς θα μπορούσε να μοιάζει αν κυκλοφορούσε ως camper van.

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