Πώς θα ήταν το αυτοκινούμενο τροχόσπιτο της Dacia αν έβγαινε στους δρόμους σήμερα

Το Sandman θα μπορούσε να είναι το πρώτο camper van της Dacia, αλλά προς το παρόν αρκούμαστε σε μία ψηφιακή... έμπνευση του μέσου AutomagzHD.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυκλοφορεί μία καινούργια σχεδιαστική πρόταση για το Sandman, το οποίο δεν είναι υπαρκτό αυτοκίνητο, ούτε καν υπαρκτό πρότζεκτ της Dacia, ωστόσο αυτή τη φορά βλέπουμε πώς θα μπορούσε να μοιάζει αν κυκλοφορούσε ως camper van.

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