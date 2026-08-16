Τα αυτοκίνητα που δεν κλέβει κανείς -Γιατί τα αποφεύγουν οι κλέφτες - iefimerida.gr

Οι κλοπές αυτοκινήτων αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι οδηγοί, με τα σχετικά περιστατικά να παρουσιάζουν αυξητική τάση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και να προκαλούν έντονη ανησυχία στους ιδιοκτήτες οχημάτων.

Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι έχουν εξελιχθεί σημαντικά, με οργανωμένα κυκλώματα να αξιοποιούν σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πλήθος ευρηματικών μεθόδων για να παρακάμπτουν συστήματα ασφαλείας και να αφαιρούν οχήματα μέσα σε ελάχιστο χρόνο. ﻿

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